Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сёмин отказался от приобретения Караваева

Как стало известно «Матч ТВ», защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев мог оказаться в московском «Локомотиве».

Окончательное решение по трансферу принимал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, который отказался от футболиста.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник ЦСКА отыграл 37 матчей за «Спарту». В его активе четыре гола и 10 результативных передач.
Теги: Локомотив Семин Караваев Спарта
Сегодня, 16:34
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: TrustMe
Сёмин об шпалу ударился старый стал Палыч как можно такого футболиста не подписать!

О как.. А что же вы не возвращаете своего то воспитанника))?


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: TrustMe (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сёмин об шпалу ударился старый стал Палыч как можно такого футболиста не подписать!


--------------------
Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:54) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
типа где Семин...и где Каравай...какой там нах трансфер???
тепереча Спарта его будет "вверх тянуть" и за Денежку в Европы продавать, млять(((
- все-таки прое6али чела, может хоть в сборную созреет помочь wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.