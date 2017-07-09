Итальянские СМИ сообщают, что "Спартак" интересуется 29-летним защитником "Удинезе"

«Спартак» заинтересован в переходе защитника «Удинезе» Тома Эрто. Московский клуб уже начал с «зебрами» переговоры о трансфере 29-летнего француза, пишет TuttoUdinese со ссылкой на Corriere dello Sport.Сообщается, что Эрто хочет поработать под руководством главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. При этом главным претендентом на футболиста является пражская «Спарта», которую возглавляет экс-наставник «Удинезе» Андреа Страмаччони.В минувшем сезоне Эрто провёл 12 матчей в чемпионате Италии и отдал одну голевую передачу.