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Итальянские СМИ сообщают, что "Спартак" интересуется 29-летним защитником "Удинезе"

«Спартак» заинтересован в переходе защитника «Удинезе» Тома Эрто. Московский клуб уже начал с «зебрами» переговоры о трансфере 29-летнего француза, пишет TuttoUdinese со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сообщается, что Эрто хочет поработать под руководством главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. При этом главным претендентом на футболиста является пражская «Спарта», которую возглавляет экс-наставник «Удинезе» Андреа Страмаччони.

В минувшем сезоне Эрто провёл 12 матчей в чемпионате Италии и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат
Теги: Спартак Удинезе
Сегодня, 17:34
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13
(3)
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
да знаю.тоже о нем подумал.но сейчас лч впереди.хотелось бы кого-то зарекомендовавшего себя...но,повторюсь,Массимо виднее.

вот вот,главное чтобы у Массимо была заинтересованность больше чем у жарнулюг которые делают подобные приписки wink
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:49) #
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Цитата: Meatloaf
Нахер не нужен

Ты в курсе, КАК он играет?
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Meatloaf (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нахер не нужен
Регистрация: 3.07.2016
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:36) #
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Смотрю, юношеский состав бомжей бегает по "спартаковским" веткам и ЯРОСТНО минусует: кто чем может, тем и помогает "Зениту" в борьбе за "золото" чемпионата России. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
имеешь в виду "раскрученного" прессой?

кокоша раскручен прессой.таких не надо.нет,я имею в виду опытного игрока,который играл и в ерокубках и боролся больше,чем за попадание в пятерку.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:15) #
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Цитата: К.А.
хотелось бы кого-то зарекомендовавшего себя..

имеешь в виду "раскрученного" прессой?
Так эти "раскрученные" много-много денег стоят.
Потому что "раскрученные".
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe

не показатель,вспомни на каком в позапрошлом году месте закончила Сампдория откуда пришел Фернандо

да знаю.тоже о нем подумал.но сейчас лч впереди.хотелось бы кого-то зарекомендовавшего себя...но,повторюсь,Массимо виднее.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:11) #
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Цитата: К.А.
Цитата: syamtomov
Цитата: К.А.
но хотелось бы кого-то более...состоявшегося что ли?

29 лет, в "Удинезе" играет.
Разве ещё не состоялся?

они на 13-м месте закончили.если чо.

13-е место чемпионата Италии и 13-место чемпионата России - большая разница.
У них во всех клубах хотя бы 2-3, но мастеровитые футболёры играют.
Цитата: golden Axe
вспомни на каком в позапрошлом году месте закончила Сампдория откуда пришел Фернандо


Очень хочу верить, что этот Эрто из таких.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:03) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
они на 13-м месте закончили.если чо.

не показатель,вспомни на каком в позапрошлом году месте закончила Сампдория откуда пришел Фернандо
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: К.А.
но хотелось бы кого-то более...состоявшегося что ли?

29 лет, в "Удинезе" играет.
Разве ещё не состоялся?

они на 13-м месте закончили.если чо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:49) #
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Цитата: К.А.
но хотелось бы кого-то более...состоявшегося что ли?

29 лет, в "Удинезе" играет.
Разве ещё не состоялся?
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
кто это такой?Массимо,конечно виднее,защита-его специализация,но хотелось бы кого-то более...состоявшегося что ли?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:42) #
  • -2
  •  (2)

Родился 3 июля 1988 (29 лет)
Лизьё, Франция
Гражданство Флаг Франции Франция
Рост 183 см
Вес 78 кг
Позиция левый защитник


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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