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Заинтересовавший "Спартак" Муканджо отправится в китайский клуб, который возглавляет Капелло?

Нападающий "Лорьяна" Бенжамен Муканджо может продолжить карьеру в Китае. Как утверждает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио, футболист согласился перейти в "Цзянсу Сунин", который возглавляет бывший наставник сборной России Фабио Капелло.

Ранее сообщалось, что "Спартак" интересуется форвардом и уже якобы контактировал с "Лорьяном". В минувшем сезоне Муканджо забил 13 голов в 27 матчах.

"СЭ"
Теги: Спартак Капелло
Сегодня, 18:12
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