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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Заинтересовавший "Спартак" Муканджо отправится в китайский клуб, который возглавляет Капелло?
Нападающий "Лорьяна" Бенжамен Муканджо может продолжить карьеру в Китае. Как утверждает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио, футболист согласился перейти в "Цзянсу Сунин", который возглавляет бывший наставник сборной России Фабио Капелло.
Ранее сообщалось, что "Спартак" интересуется форвардом и уже якобы контактировал с "Лорьяном". В минувшем сезоне Муканджо забил 13 голов в 27 матчах.
"СЭ"
Ранее сообщалось, что "Спартак" интересуется форвардом и уже якобы контактировал с "Лорьяном". В минувшем сезоне Муканджо забил 13 голов в 27 матчах.
"СЭ"
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