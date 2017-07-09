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"Тосно" арендует у "Зенита" Евгения Чернова

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил о сделке между клубами из Ленинградской области.

"Игрок "Зенита" Евгений Чернов этот сезон проведёт в аренде в "Тосно". Удачи, Машина!" - написал Маньяков в своём Инстаграме.

24-летний защитник принял участие в 6-ти матчах прошедшего сезона Премьер-лиги под руководством Мирчи Луческу.
Теги: Чернов Зенит Тосно
Сегодня, 18:53
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№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 18:57) #
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online

Есть возможность получить игровую практику.
Регистрация: 24.10.2012
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