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Российский футболист перешёл из "Пескары" в португальский "Лейшойнш"

Российский нападающий итальянской «Пескары» Богдан Мишуков продолжит карьеру в португальском «Лейшойнше», который выступает во втором дивизионе.

20-летний футболист подписал контракт по схеме «1+1», сообщает официальный сайт «Лейшойнша». Мишуков уже тренируется в новом коллективе с пятницы.

Напомним, что экс-игрок «Урала» пополнил «Пескару» в декабре 2016 года, подписав контракт на 1,5 года.

Sportbox
Теги: Пескара
Сегодня, 20:45
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