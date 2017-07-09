Российский футболист перешёл из "Пескары" в португальский "Лейшойнш"

Российский нападающий итальянской «Пескары» Богдан Мишуков продолжит карьеру в португальском «Лейшойнше», который выступает во втором дивизионе.20-летний футболист подписал контракт по схеме «1+1», сообщает официальный сайт «Лейшойнша». Мишуков уже тренируется в новом коллективе с пятницы.Напомним, что экс-игрок «Урала» пополнил «Пескару» в декабре 2016 года, подписав контракт на 1,5 года.