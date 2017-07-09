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Себастьян Дриусси: Паредес - мой друг детства

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси подчеркнул, что испытывает смешанные чувства после ухода из "Ривер Плейт". Ранее 21-летний аргентинец подписал с питерцами контракт на четыре года.

– Мне грустно покидать клуб, ведь здесь я развивался и как футболист, и как человек, – цитирует LPM Дриусси. – Мне грустно, но в то же время я счастлив, потому что исполняется моя мечта – я буду играть в Европе. Это уникальный шанс.

Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо отметил, какой шанс мне выпал. Я поблагодарил его за все, что он сделал для меня, а он поблагодарил меня за работу в команде. Всегда буду благодарен Гальярдо и своим одноклубникам.

Нападающий подчеркнул, что спокойно воспринимал слухи о проваленном допинг-тесте. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе экс-форварда "Ривер Плейт" были найдены следы мочегонного препарата.

– Я был спокоен, регулярно общался на эту тему с врачами и тренерским штабом, – цитирует LPM Дриусси. – Эта тема закрыта. Периодически люди позволяют себе в негативном свете комментировать то, о чем они ничего не знают. Меня подозревали в употреблении допинга, это комментировали все вокруг, но я знаю, что ничего такого не делал и ни в чем не виноват.

Дриусси рассказал о дружбе с другим новичком "Зенита" Леандро Паредесом.

– Леандро – друг моего детства, – цитирует LPM Дриусси. – Мы росли с ним в одном районе. Будет очень приятно поиграть с Паредесом за один клуб.

Отметим, что форвард выступал за "Ривер Плейт" с 2013 года. В 29 матчах чемпионата Аргентины он записал на свой счет 17 голов, в шести играх Кубка Либертадорес он отметился тремя забитыми мячами.

"СЭ"
Теги: Дриусси Зенит Ривер Плейт
Сегодня, 21:30
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7
(4)
№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Дрисня и педераст из одного района

д а у н
Регистрация: 31.05.2016
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:10) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: leopold366

Цитата: SHIGA
Дрисня и педераст из одного района

Спартак может гордиться такими болельщиками

Когда ты в последний раз замечал подобное за болельщиками из питера? Гордишься ли ты блесингам, блэк фоксам, утекаям?
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: sunsun (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: leopold366
Цитата: SHIGA
Дрисня и педераст из одного района


Спартак может гордиться такими болельщиками


Эта shiga - один из Онижедети, судя по комментариям. Мозгов - ноль.
Регистрация: 26.07.2016
№4 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:58) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: SHIGA
Дрисня и педераст из одного района


Спартак может гордиться такими болельщиками
Регистрация: 21.04.2009
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 21:45) #
  • +6
  •  (14)

Цитата: SHIGA
Дрисня и педераст из одного района

ага из замоскворечья ...негров своих отмойте лучше!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:42) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Дрисня и педераст из одного района


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: sunsun (Сегодня, 21:37) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
- И ещё я с детства за Зенит
Регистрация: 26.07.2016
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