Себастьян Дриусси: Паредес - мой друг детства

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси подчеркнул, что испытывает смешанные чувства после ухода из "Ривер Плейт". Ранее 21-летний аргентинец подписал с питерцами контракт на четыре года.– Мне грустно покидать клуб, ведь здесь я развивался и как футболист, и как человек, – цитирует LPM Дриусси. – Мне грустно, но в то же время я счастлив, потому что исполняется моя мечта – я буду играть в Европе. Это уникальный шанс.Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо отметил, какой шанс мне выпал. Я поблагодарил его за все, что он сделал для меня, а он поблагодарил меня за работу в команде. Всегда буду благодарен Гальярдо и своим одноклубникам.Нападающий подчеркнул, что спокойно воспринимал слухи о проваленном допинг-тесте. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе экс-форварда "Ривер Плейт" были найдены следы мочегонного препарата.– Я был спокоен, регулярно общался на эту тему с врачами и тренерским штабом, – цитирует LPM Дриусси. – Эта тема закрыта. Периодически люди позволяют себе в негативном свете комментировать то, о чем они ничего не знают. Меня подозревали в употреблении допинга, это комментировали все вокруг, но я знаю, что ничего такого не делал и ни в чем не виноват.Дриусси рассказал о дружбе с другим новичком "Зенита" Леандро Паредесом.– Леандро – друг моего детства, – цитирует LPM Дриусси. – Мы росли с ним в одном районе. Будет очень приятно поиграть с Паредесом за один клуб.Отметим, что форвард выступал за "Ривер Плейт" с 2013 года. В 29 матчах чемпионата Аргентины он записал на свой счет 17 голов, в шести играх Кубка Либертадорес он отметился тремя забитыми мячами.