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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Себастьян Дриусси: Паредес - мой друг детства
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси подчеркнул, что испытывает смешанные чувства после ухода из "Ривер Плейт". Ранее 21-летний аргентинец подписал с питерцами контракт на четыре года.
– Мне грустно покидать клуб, ведь здесь я развивался и как футболист, и как человек, – цитирует LPM Дриусси. – Мне грустно, но в то же время я счастлив, потому что исполняется моя мечта – я буду играть в Европе. Это уникальный шанс.
Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо отметил, какой шанс мне выпал. Я поблагодарил его за все, что он сделал для меня, а он поблагодарил меня за работу в команде. Всегда буду благодарен Гальярдо и своим одноклубникам.
Нападающий подчеркнул, что спокойно воспринимал слухи о проваленном допинг-тесте. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе экс-форварда "Ривер Плейт" были найдены следы мочегонного препарата.
– Я был спокоен, регулярно общался на эту тему с врачами и тренерским штабом, – цитирует LPM Дриусси. – Эта тема закрыта. Периодически люди позволяют себе в негативном свете комментировать то, о чем они ничего не знают. Меня подозревали в употреблении допинга, это комментировали все вокруг, но я знаю, что ничего такого не делал и ни в чем не виноват.
Дриусси рассказал о дружбе с другим новичком "Зенита" Леандро Паредесом.
– Леандро – друг моего детства, – цитирует LPM Дриусси. – Мы росли с ним в одном районе. Будет очень приятно поиграть с Паредесом за один клуб.
Отметим, что форвард выступал за "Ривер Плейт" с 2013 года. В 29 матчах чемпионата Аргентины он записал на свой счет 17 голов, в шести играх Кубка Либертадорес он отметился тремя забитыми мячами.
"СЭ"
– Мне грустно покидать клуб, ведь здесь я развивался и как футболист, и как человек, – цитирует LPM Дриусси. – Мне грустно, но в то же время я счастлив, потому что исполняется моя мечта – я буду играть в Европе. Это уникальный шанс.
Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо отметил, какой шанс мне выпал. Я поблагодарил его за все, что он сделал для меня, а он поблагодарил меня за работу в команде. Всегда буду благодарен Гальярдо и своим одноклубникам.
Нападающий подчеркнул, что спокойно воспринимал слухи о проваленном допинг-тесте. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе экс-форварда "Ривер Плейт" были найдены следы мочегонного препарата.
– Я был спокоен, регулярно общался на эту тему с врачами и тренерским штабом, – цитирует LPM Дриусси. – Эта тема закрыта. Периодически люди позволяют себе в негативном свете комментировать то, о чем они ничего не знают. Меня подозревали в употреблении допинга, это комментировали все вокруг, но я знаю, что ничего такого не делал и ни в чем не виноват.
Дриусси рассказал о дружбе с другим новичком "Зенита" Леандро Паредесом.
– Леандро – друг моего детства, – цитирует LPM Дриусси. – Мы росли с ним в одном районе. Будет очень приятно поиграть с Паредесом за один клуб.
Отметим, что форвард выступал за "Ривер Плейт" с 2013 года. В 29 матчах чемпионата Аргентины он записал на свой счет 17 голов, в шести играх Кубка Либертадорес он отметился тремя забитыми мячами.
"СЭ"
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