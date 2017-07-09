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Гендиректор "Краснодара": ситуацию с травмой Смолова комментирует его представитель? Пусть комментирует

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг не стал комментировать ситуацию с травмой форварда команды Федора Смолова. Повреждение 27-летний нападающий получил в товарищеском матче с ЦСКА (1:1).

После игры представитель футболиста Кахор Муминов сделал заявление по этому поводу, сказав, что "Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб "Краснодара" не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии".

– Как прокомментируете ситуацию со Смоловым? Пока ее комментирует только представитель футболиста.

– Пусть комментирует.
Теги: Смолов Краснодар Хашиг
Сегодня, 21:41
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:10) #
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online

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отказался от перехода в «Зенит». Федор хочет продолжить карьеру в другом клубе и просит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:00) #
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online

Травму задней поверхности...без МРТ не проверишь,симуляция или нет ...знает только Фёдор,думаю для себя Он решил где хочет играть...и для этого ...по его понеманию все средства хороши....кто то ему подсказал эту умную затею.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:53) #
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online

да он уже контракт со Спартаком подписывает
Регистрация: 15.02.2017
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