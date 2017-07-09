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Артём Дзюба: Кокорин — покоритель мух. Они лазят по нему

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с иронией отреагировал на шутку его одноклубника Александра Кокорина, который сказал, что Дзюба боится мух.

«Кокорин сказал, что я боюсь мух? Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он вообще покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему. Я говорю ему: Саш, убей хоть одну, а он отвечает, что ему и так нормально. Человек вообще феноменальный», — приводит слова Дзюбы "Чемпионат" со ссылкой на эфир видеоблога «Зенита».
Теги: Дзюба Кокорин Зенит
Вчера, 22:20
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21
(5)
№21 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дебил....
Регистрация: 18.03.2012
№20 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
хз, что написать...

эт да...один с мухами, другой с...как бы помягче сказать...своими наблюдениями...
Пара точно состоялась. Разлучать нельзя.


А с другой стороны....Может если бы пробить дыру в голове и выпустить оттуда мух, то и из кококо футболист бы получился?
Регистрация: 8.02.2011
№19 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
хз, что написать...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№18 Написал: AnK. (Вчера, 23:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Два идиота: Коко и Дзюба.
Регистрация: 1.02.2017
№17 Написал: vit (Вчера, 23:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
зенит мухосранск....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: trent (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
садятся мухи на говно...видать сильная вонь привлекает... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№15 Написал: vlees- (Вчера, 23:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
зенит говно,мухи шарят
Регистрация: 7.07.2017
№14 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:03) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: sunsun
Ребята, перестаньте сами себя палить. Москва же вас бомжами называть станет.

Можно подумать , что вам на Москву ни по хрен ! Мнение разожравшихся свиней выражается валянием в хлеву и попукиванием о том , что они не превзойдённые шампионы . Кому оно интересно ? smirk Ромбоголовые, как известно , неизлечимы . Тем более ваш дом есть " Распил -Арена " . Какие ж вы бомжи ?
Регистрация: 23.09.2016
№13 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 22:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Разве мух обманешь ? joy

У них дриуси из Аргентины пришла.. Ведь на лавку сядут оба два( или обе две) .. А у них все шуточки дебильные.


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Black Fox (Вчера, 22:50) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Коко вообще живой был ?

судя по тому футболу что он показывает пациент скорее мертв...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: sunsun (Вчера, 22:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ребята, перестаньте сами себя палить. Москва же вас бомжами называть станет.
Регистрация: 26.07.2016
№10 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 22:42) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vit
нужно кокорина на допинг проверить теперь....

Дзюбу тоже . Что надо сожрать , что-бы видеть мух в " ноздре " и во рту ? Коко вообще живой был ?! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№9 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:40) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Даже и не знаю как это откомментировать.

А это не для нас, это для другой публики, которой сторонится(пренебрегает, стесняется) даже своя команда в день торжественной церемонии. Мухи и, что любят мухи, исключительно их тема. Так что, уходим отсюда, не будем гурманам мешать наслаждаться, дорогому сердцу, занятием.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:38) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: Eric Cantona
мух не обмануть они знают на что садиться


smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: T 34 Москва (Вчера, 22:37) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: АРТЁМ ДЗЮБА
Кокорин — покоритель мух. Они лазят по нему! А знали бы вы ещё,какой он пловец,он вообще не тонет!!! laughing



Регистрация: 28.08.2013
№6 Написал: Viper Saint-Petersburg (Вчера, 22:36) #
  • 0
  •  (2)

Что означает слово " лезят" ?


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№5 Написал: vit (Вчера, 22:27) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
нужно кокорина на допинг проверить теперь....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Black Fox (Вчера, 22:24) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Даже и не знаю как это откомментировать.

поржать и лайкнуть


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 22:24) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
до слез )))). у Дзюбы очередной словесный понос.
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Eric Cantona Оренбург (Вчера, 22:22) #
  • +14
  •  (16)

мух не обмануть они знают на что садиться


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:22) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Даже и не знаю как это откомментировать.
Регистрация: 23.08.2016
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