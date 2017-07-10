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Газон домашней арены "СКА-Хабаровска" успешно прошел сертификацию

Газон на стадионе имени Ленина в Хабаровске, который является домашней ареной новичка РФПЛ "СКА-Хабаровска", успешно прошел сертификацию, сообщил генеральный директор дальневосточного клуба Олег Флегонтов.

"Вчера успешно проведена сертификация нашего газона и нам выдан соответствующий сертификат. Никаких претензий к нашему полю нет, мы выполнили условие, которое поставил нам комитет по сертификации стадионов Российского футбольного союза", - цитирует Флегонтова "Р-Спорт".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:04
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