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Валерий Карпин: Дзюба в "Спартаке"? Лично мне - по барабану

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что "Зенит" предлагал купить нападающего Артёма Дзюбу "Спартаку".

"Вопрос об Артёме Дзюбе в "Спартаке" нужно задавать Леониду Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов, ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в "Зените"? "Рубин"? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.

Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде", - цитирует Карпина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: kent71 kent71 (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не добавишь не чего,достали уже с этим Дзюбай
Регистрация: 17.07.2015
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