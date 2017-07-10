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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели
Форвард "Краснодара" Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии по поводу травмы задней поверхности бедра, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.
Таким образом, форвард пропустит два-три тура чемпионата России-2017/18, который начнется в субботу, 15 июля.
Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.
Таким образом, форвард пропустит два-три тура чемпионата России-2017/18, который начнется в субботу, 15 июля.
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