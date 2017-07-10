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Фёдор Смолов пропустит три недели

Форвард "Краснодара" Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии по поводу травмы задней поверхности бедра, сообщает "Спорт-Экспресс".

Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.

Таким образом, форвард пропустит два-три тура чемпионата России-2017/18, который начнется в субботу, 15 июля.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 20:44
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№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:22) #
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Цитата: liasport433
Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Если и правда подпишет, то: 15 за него, 1 миллион - за Тигиева...
Остаётся 14 миллионов из 30, обещанных Леонидом Арнольдовичем на летние трансферы.
За эти 14 2-х добротных защитников (полузащитников) по гейропейским меркам, можно прикупить.
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
Нападающий сборной России Федор Смолов покинул "Краснодар" и подпишет контракт со "Спартаком".

"Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

а 30 миллионов свадебного выкупа?))))
Регистрация: 19.05.2015
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
[

Цитата: liasport433
Нападающий сборной России Федор Смолов покинул "Краснодар" и подпишет контракт со "Спартаком".

Ты же прекрасно знаешь, что инсайды от этого автора - это сплошные розыгрыши.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:48) #
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  •  (10)
online

Нападающий сборной России Федор Смолов покинул "Краснодар" и подпишет контракт со "Спартаком".

"Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Кроме того, соглашением между двумя клубами предусмотрены бонусы в случае чемпионства "Спартака" и выхода красно-белых в 1/4 финала Лиги Чемпионов", - сообщает источник в Тарасовке.

Смолов выбрал 15-й номер, "Спартак" сообщит о подписании игрока сборной России в ближайшую среду.

Источник: «sports.ru»

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Регистрация: 19.06.2017
№6 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как интересно, прям что бы пропустить матч со Спартаком в конце июля.
Регистрация: 26.12.2008
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:45) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
где Гниицкий (презик Красндара?)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Выздоровления Федору..Но думаю Краснодар его таки отпустит..куда пока неизвестно, но думаю Смолов уйдет..Не сейчас, так зимой..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (4)

Кто угодно, только не Смолов, дядя Федун, я Очень Прошу!
Регистрация: 2.05.2017
№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:08) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Пускай спокойно готовится к ЛЧ smile
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 21:02) #
  • -5
  •  (7)

Упаси, Господи Спартак от Смолова
Регистрация: 2.05.2017
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