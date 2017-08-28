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"Валенсия" может отправить Гарая в дубль за отказ переходить в "Спартак"

Ситуация с защитником "Валенсии" Эсекиэлем Гараем может проясниться к закрытию трансферного периода, сообщает Sports.ru со ссылкой на AS.

У испанского клуба нет предложений по Гараю, кроме предложения от "Спартака". Московский клуб после очередного отказа отошел от переговоров, но перехода Гарая в "Спартак" нельзя исключать.

В том случае, если Гарай останется в "Валенсии", всерьез рассматривается вариант с переводом его во вторую команду, выступающую в третьем дивизионе. При этом он будет тренироваться и с основой.
Теги: Гарай Валенсия Спартак Трансферы
Сегодня, 21:40
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(0)
№26 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И на х.. он такой нужен свинине?!
Регистрация: 5.04.2017
№25 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А не фиг на поводу у бабы идти...и вот теперь: в Спартак или в в третий дивизион...однако выбор smile ....лучше в Спартак, тут тебе и бабло, и напрягаться не надо, повезет-на банке весь контракт можно отсидеть... само как-нибудь...Капитан с самогоном, клубы ...кайф!
Регистрация: 15.12.2013
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:44) #
  • -3
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У испанского клуба нет предложений по Гараю, кроме предложения от "Спартака".

Очень сомнительно, весьма.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:37) #
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Цитата: капля никотина
И вот тогда мы все на нем оттопчемся.


На куй он нужен. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№22 Написал: fd65 (Сегодня, 22:33) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Вот жеж, испортит карьеру Гараю спартак, такого футболиста мясные ухайдакают, все беды от них stuck_out_tongue_winking_eye

Зато в Зените и Дзюба расцвел и Бухаров в лучшие бомбардиры вышел и Луиш которого Нету стал неппроходимым защитником....
Регистрация: 3.12.2016
№21 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:29) #
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Цитата: syamtomov

А какие у него предрассудки?
Только один - ЖЕНА ПРОТИВ!

Жена и до Чемпионшипа доведет (рус. нар. посл.)
Как Макгиди.
Регистрация: 22.09.2009
№20 Написал: kurbath тула (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Все прекрасно знают кто вас сделал чемпионами(липовыми)

Все прекрасно знают кто покупал и покупает сейчас для вас чемпионства(даже не липовые,а жалкие помойные-которые в историю войдут также как бандитский пидерсбург)
Регистрация: 20.11.2015
№19 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:18) #
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Цитата: GS
А нужен он здесь с такими прехуисиусами (prejuicio) ???

А какие у него предрассудки?
Только один - ЖЕНА ПРОТИВ! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№18 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:16) #
  • +3
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Бред,если игрок не хочет переходить,то зачем он нужен?
Регистрация: 27.07.2016
№17 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:15) #
  • +2
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Цитата: капля никотина
Чучелом, тушкой, без жены, с одной ногой - но эта сволочь будет в Спартаке!!!

А нужен он здесь с такими прехуисиусами (prejuicio) ???
Регистрация: 22.09.2009
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: капля никотина
но эта сволочь будет в Спартаке!!!

он похоже решил, что лучше сгнить на галерах, чем кормиться в тушинском хлеве.
Регистрация: 25.02.2016
№15 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Все прекрасно знают кто вас сделал чемпионами(липовыми)

Терек обыгрваший вас на вашем же гавно стадионе, где куски газона во все стороны? flushed
Ну да, их заслуга в этом тоже есть. confused
Ну там Пашка Яковлев тоже постарался, забив за Анжи.
Регистрация: 22.09.2007
№14 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 22:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
smile laughing
Регистрация: 5.09.2012
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:09) #
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Защитник «Спартака» Сердар Таски выбыл из строя на 10-12 дней из-за травмы мышц бедра, полученной в матче против СКА из Хабаровска (0:0) в рамках восьмого тура чемпионата России.
каждый раз перед закрытием трансферного окна травмируется..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (8)

Из наших лап еще никто не вырывался. Чучелом, тушкой, без жены, с одной ногой - но эта сволочь будет в Спартаке!!!

И вот тогда мы все на нем оттопчемся.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Вот жеж, испортит карьеру Гараю спартак, такого футболиста мясные ухайдакают, все беды от них stuck_out_tongue_winking_eye


Вот Зенит вознес его карьеру до безоблачных высот!В итоге аж до 3 испанского дивизиона дорос!
Регистрация: 3.09.2016
№10 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Blessing
Бедный Гарай.

ты дурачок так думал про Джикию и Самедова, чуть раньше про Глушакова и Ещенко.
А они нас сделали чемпионами.
Иди погуляй, глупенький.


Все прекрасно знают кто вас сделал чемпионами(липовыми) laughing


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:00) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Бедный Гарай.

ты дурачок так думал про Джикию и Самедова, чуть раньше про Глушакова и Ещенко.
А они нас сделали чемпионами.
Иди погуляй, глупенький.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:54) #
  • +2
  •  (12)

Сгноить его, блеать, на галерах!!!
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Ville СПб (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: strekall
Вот жеж, испортит карьеру Гараю спартак

не Спартак, а жена!
Тут ему не матушка Россия, а родная для женушки Испания, там деньги считать умеют и наказывать тоже видимо


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)

М"Байе Ньянг продолжает отказываться от перехода в »Спартак», несмотря на возрастающие цифры в личном контракте, английская Mirror сообщила о том, что иным вариантом красно-белых может стать принадлежащий «Ман Сити» Вильфрид Бони. «Р-Спорт» информирует о переговорах «Спартака» с бразильским «Спорт Ресифи» на предмет перехода 20-летнего атакующего полузащитна Эвертона Фелипе. Цена вопроса – 3,5 млн долларов. Тогда как сербская Hotsport отправляет в Москву хабвека «Црвены Звезды» Гелора Канга, выступавшего в прошлом за «Ростов».


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Бедный Гарай.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Вот жеж, испортит карьеру Гараю спартак, такого футболиста мясные ухайдакают, все беды от них stuck_out_tongue_winking_eye


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
так ему же лучше. бабки идут.

ну ситуация зенитовская. В дубле бешенные бабки получают Молло, Новосельцев, чуть ранее Рязанцев с Соловьевым.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (4)

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио владеет данными, согласно которым в «Спартак» может перейти центральный защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес. Ранее москвичи пытались договориться с «Валенсией» и «Фенербахче» по кандидатурам Эсекьеля Гарая с Романом Нойштедтером соответственно.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
так ему же лучше. бабки идут. и в Россию не надо ехать. жена пилить не будет


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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