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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Валенсия" может отправить Гарая в дубль за отказ переходить в "Спартак"
Ситуация с защитником "Валенсии" Эсекиэлем Гараем может проясниться к закрытию трансферного периода, сообщает Sports.ru со ссылкой на AS.
У испанского клуба нет предложений по Гараю, кроме предложения от "Спартака". Московский клуб после очередного отказа отошел от переговоров, но перехода Гарая в "Спартак" нельзя исключать.
В том случае, если Гарай останется в "Валенсии", всерьез рассматривается вариант с переводом его во вторую команду, выступающую в третьем дивизионе. При этом он будет тренироваться и с основой.
У испанского клуба нет предложений по Гараю, кроме предложения от "Спартака". Московский клуб после очередного отказа отошел от переговоров, но перехода Гарая в "Спартак" нельзя исключать.
В том случае, если Гарай останется в "Валенсии", всерьез рассматривается вариант с переводом его во вторую команду, выступающую в третьем дивизионе. При этом он будет тренироваться и с основой.
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