"Фенербахче" объявил о начале переговоров с Луишем Нету

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету попал в сферу интересов турецкого клуба."Клуб, Нету и "Зенит" начали переговоры по трансферу игрока. Луиш прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи", — сообщает официальный сайт "Фенербахче".Ранее сообщалось, что "Зенит" готов отдать в аренду "Фенербахче" нападающего Артема Дзюбу.