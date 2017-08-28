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"Фенербахче" объявил о начале переговоров с Луишем Нету

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету попал в сферу интересов турецкого клуба.

"Клуб, Нету и "Зенит" начали переговоры по трансферу игрока. Луиш прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи", — сообщает официальный сайт "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов отдать в аренду "Фенербахче" нападающего Артема Дзюбу.

"Газета.ру"
Теги: Нету Фенербахче Зенит Трансферы
Сегодня, 22:27
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№1 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
непонятно зечем фенер скупает эти отбросы
Регистрация: 24.12.2007
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