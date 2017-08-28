Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Константин Лепехин: очевидна ошибка арбитров в моменте с голом Садаева в ворота ЦСКА

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин считает, что в восьмом туре чемпионата России была допущена грубая судейская ошибка. В матче ЦСКА — "Ахмат" арбитр ошибочно засчитал гол, забитый Зауром Садаевым.

"Видел этот гол. Не знаю, как арбитры могли не заметить такое явное нарушение, наверное, это говорит об их квалификации. То, что мяч пересек лицевую линию, было очевидно и по динамике момента. Не хочется думать о какой-то предвзятости, все-таки дело касается ЦСКА, но ошибка арбитров очевидна", - цитирует Лепехина "Газета.ру".
Теги: Лепехин Ахмат ЦСКА
Сегодня, 22:45
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.