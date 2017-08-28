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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Лепехин: очевидна ошибка арбитров в моменте с голом Садаева в ворота ЦСКА
Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин считает, что в восьмом туре чемпионата России была допущена грубая судейская ошибка. В матче ЦСКА — "Ахмат" арбитр ошибочно засчитал гол, забитый Зауром Садаевым.
"Видел этот гол. Не знаю, как арбитры могли не заметить такое явное нарушение, наверное, это говорит об их квалификации. То, что мяч пересек лицевую линию, было очевидно и по динамике момента. Не хочется думать о какой-то предвзятости, все-таки дело касается ЦСКА, но ошибка арбитров очевидна", - цитирует Лепехина "Газета.ру".
"Видел этот гол. Не знаю, как арбитры могли не заметить такое явное нарушение, наверное, это говорит об их квалификации. То, что мяч пересек лицевую линию, было очевидно и по динамике момента. Не хочется думать о какой-то предвзятости, все-таки дело касается ЦСКА, но ошибка арбитров очевидна", - цитирует Лепехина "Газета.ру".
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