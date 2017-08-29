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Роман Широков: Смолов - главный конкурент Кокорина в гонке бомбардиров

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил мнение, что нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов сможет побороться с форвардом "Зенита" Александром Кокориным за звание лучшего бомбардира РФПЛ по итогам сезона.

"Смолов - главный конкурент Кокорина в гонке бомбардиров, если со здоровьем у Феди будет порядок. Всем интересно посмотреть, как между собой конкурируют два друга, и приятно, что это наши ребята. Газеты ещё лет шесть-семь назад анонсировали это соперничество, но вживую мы его так пока и не видели", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Смолов Кокорин
Сегодня, 06:00
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