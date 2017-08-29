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Роман Широков: для "Спартака" в этом сезоне не всё ещё потеряно

Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков поделился мнением о том, смогут ли красно-белые выправить турнирное положение.

"У нас необязательно будет новый чемпион. Для "Спартака" в этом сезоне не всё ещё потеряно. К красно-белым может вернуться удача, отвернувшаяся после чемпионства, и они начнут набирать очки с тем же постоянством, с каким их теряют сейчас. Впереди двухнедельный перерыв, за который можно подготовиться и вернуть былую форму, чтобы ударно доиграть осеннюю часть чемпионата. А потом вдвойне усердно поработать на зимнем сборе и подтянуться к лидерам чемпионата.

Не пора ли "Спартаку" резать барана на удачу? Будет странно, если спартаковцы решат зарезать барана. Не знаю, кого им резать, но проблема не в проклятии, а в результатах. Нужно возвращать удачу работой, а не ритуалами. Сейчас будет время для того, чтобы исправиться и вернуться в верхушку таблицы. "Спартак" вряд ли устраивает девятое место", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Спартак
Сегодня, 06:20
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