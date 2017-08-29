Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Бубнов: "Зениту" не хватает квалифицированных футболистов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что "Зениту" не хватает квалифицированных футболистов для качественной ротации состава.

"Если такие результаты, то получается, что качественных игроков "Зениту" не хватает. Не хватает равноценных игроков на два состава, когда начинаешь играть через два дня на третий. Против «Ростова» ротированный состав не поставишь. Вот и "Зениту" не хватило физических сил, командной скорости, и пошла потеря очков", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 06:40
Напечатать
11
(1)
№11 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Приятно читать стенания свиней-нищебродов у которых папик инженер-миллиардер......и правда, не их вина что хозяин - скупердяй)
Регистрация: 24.04.2009
№10 Написал: safonas (Сегодня, 08:42) #
  • +5
  •  (7)

если у зенита не достаточная скамейка. то что говорить о других командах?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 08:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Manchester United
я этот колхоз вообще на дух не переношу

И мы вас очень любим тоже! Удачи!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№8 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 08:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бубен, расскажи тогда про другие команды... идиот старый


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Не хватает? У зенита лучшая скамейка в России ,столько играков нет не в одной команде,как и денег!

Завидуй молча!!!
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное игроков с избытком,если продают налево и направо Жулиано и иже с ним.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:11) #
  • -1
  •  (5)
online

Не хватает? У зенита лучшая скамейка в России ,столько играков нет не в одной команде,как и денег!
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 07:33) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: ROCKER
Разве не Зенит на первом месте идёт, потеряв только 4 очка?
Да и Ростов твой с очком из Питера уехал - что ноешь-то?

еще бы он не шел,разве не зенит скупил пол аргентины?кто может позволить себе ежегодно такие траты?какой еще Ростов,я этот колхоз вообще на дух не переношу smile Но ради справедливости скажу что не ростов отскочил,а скорее зенит,на выезде разорвут твой денежный мешок
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: Amirovich (Сегодня, 07:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
разве не зенит больше тратит денег ежегодно в трансферные окна,разве не у зенита в последние годы самый большой бюджет?А бубнов предлагает еще усовных 50 млн государственных денег грохнуть,может проще озвучить цену зениту на медальки?Чемпионат итак не интересно смотреть в этом году,так Бубен еще предлагает кинуть бабло налогоплательщиков в эту прорву...

ахаахха уебись головй об стену . параноик =)
Регистрация: 28.02.2015
№2 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 07:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
разве не зенит больше тратит денег ежегодно в трансферные окна,разве не у зенита в последние годы самый большой бюджет?А бубнов предлагает еще усовных 50 млн государственных денег грохнуть,может проще озвучить цену зениту на медальки?Чемпионат итак не интересно смотреть в этом году,так Бубен еще предлагает кинуть бабло налогоплательщиков в эту прорву...

Разве не Зенит на первом месте идёт, потеряв только 4 очка?
Да и Ростов твой с очком из Питера уехал - что ноешь-то?


--------------------
Регистрация: 15.09.2012
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 06:49) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
разве не зенит больше тратит денег ежегодно в трансферные окна,разве не у зенита в последние годы самый большой бюджет?А бубнов предлагает еще усовных 50 млн государственных денег грохнуть,может проще озвучить цену зениту на медальки?Чемпионат итак не интересно смотреть в этом году,так Бубен еще предлагает кинуть бабло налогоплательщиков в эту прорву...
Регистрация: 9.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.