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Футболисты сборной России могут посетить матч молодежной команды 31 августа

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует привести футболистов команды на матч отборочного этапа молодежного чемпионата Европы 2019 года Россия - Армения, который состоится 31 августа. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Молодежная команда проведет матч против сборной Армении на "РЖД-Арене" в Москве.

"Думаю, я посещу игру молодежной команды. Хотелось бы вывести всю команду туда, потому что у нас будет утренняя тренировка, посмотрим по ситуации. А так у молодежки будет день в Новогорске, мы пообщаемся с Бушмановым, но все равно всегда находимся на связи и всю информацию получаем", - сказал Черчесов.
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 07:40
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