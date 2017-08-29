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Хасан Мамтов перешел в "Оренбург"

"Анжи" и "Оренбург" достигли договоренности о переходе форварда Хасана Мамтова, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Мамтов стал футболистом "Анжи" до начала сезона 2017/2018. В составе команды игрок провел шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей во встрече с ЦСКА (1:3).
Теги: Оренбург Анжи Трансферы
Сегодня, 16:51
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