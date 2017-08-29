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Агент Лестьенна: не могу подтвердить информацию об интересе "Спартака"

Агент полузащитника "Рубина" Максима Лестьенна Миккель Бек рассказал об интересе к игроку со стороны "Спартака".

– Не могу подтвердить эту информацию.

– Останется ли он в "Рубине"?

– Понимаете, он все еще может покинуть казанский клуб, но я думаю, что он останется в "Рубине".

В этом сезоне на счету Лестьенна три матча, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

"Спорт день за днем"
Теги: Лестьенн Рубин Спартак
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
интересно, а откуда вообще взялась эта инфа про интерес Спартака?
Регистрация: 23.03.2009
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