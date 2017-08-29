Агент Лестьенна: не могу подтвердить информацию об интересе "Спартака"

Агент полузащитника "Рубина" Максима Лестьенна Миккель Бек рассказал об интересе к игроку со стороны "Спартака".– Не могу подтвердить эту информацию.– Понимаете, он все еще может покинуть казанский клуб, но я думаю, что он останется в "Рубине".В этом сезоне на счету Лестьенна три матча, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.