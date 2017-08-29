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Вячеслав Караваев: "Локомотив"? Честно, пока ничего не могу сказать

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не стал комментировать информацию о том, что до закрытия летнего трансферного окна может перейти в "Локомотив".

"Честно, пока ничего не могу сказать. Лучше обратиться к моему агенту. Возможно, что-то станет ясно в ближайшие дни. У агента информации, конечно, больше. Почему мало играю в "Спарте"? Ну… Просто так сейчас складывается. Могу ли покинуть "Спарту"? вероятность существует, но, как говорится, посмотрим", - цитирует Караваева "Спорт-Экспресс".
Теги: Караваев Спарта Локомотив
Сегодня, 17:22
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ждемс с нетерпением Паренька!!!
Регистрация: 18.03.2012
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