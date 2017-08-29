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Черчесов – Фернандесу: ты бразилец, рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки команды на сборе делал подсказки защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

"Марио, ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть", – сказал Черчесов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Фернандес Сборная России
Вчера, 23:11
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