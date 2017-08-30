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Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском "Рубине"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском "Рубине", сообщают "Известия".

"Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков", — цитирует источник газета "Известия".

Болгарский футболист перешел в "Спартак" из краснодарской "Кубани" в 2015 году. За столичный клуб Попов провел 60 матчей в различных турнирах, забил 8 мячей и отдал 12 голевых передач.
Теги: Попов Спартак Рубин Трансферы
Сегодня, 17:06
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:17) #
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Если с учётом что возьмём набмулина,я за.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:16) #
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online

Похоже,будет обмен.Завтра узнаем.
Регистрация: 20.03.2017
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