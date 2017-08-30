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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском "Рубине"
Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском "Рубине", сообщают "Известия".
"Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков", — цитирует источник газета "Известия".
Болгарский футболист перешел в "Спартак" из краснодарской "Кубани" в 2015 году. За столичный клуб Попов провел 60 матчей в различных турнирах, забил 8 мячей и отдал 12 голевых передач.
"Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков", — цитирует источник газета "Известия".
Болгарский футболист перешел в "Спартак" из краснодарской "Кубани" в 2015 году. За столичный клуб Попов провел 60 матчей в различных турнирах, забил 8 мячей и отдал 12 голевых передач.
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