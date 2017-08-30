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Василий Уткин: давайте скинемся Манчини на новичков

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал заявление главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, что клубу еще требуются новички.

"Я хочу помочь Манчини. Давайте скинемся ему на новичков. Ему, наверное, не сказали, когда он ехал в Россию, что здесь мало игроков. Надо помогать людям. Очень трудно сказать, кто им нужен. Тот же Абденнур подумал и решил, что еще может за "Марсель" поиграть. В руководстве "Зенита" не все в порядке. Не является секретом, что между Дюковым и Фурсенко довольно напряженная ситуация", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Манчини
Вчера, 22:35
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44
(9)
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№44 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:40) #
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Содержит не допустимый текст. Возможно в этих словах, фиг их знает.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№43 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
Давайте скинемся жирному на липосакцию

Тут надо на лечение от алкоголизма скидываться. Хотя, мне покуй. Мне таких не жалко.
Тут его любимые свиньи( сам подстать свинье. Что по моральным, так и антропометрическим характеристикам) никого купить не могут, а он о Зените... Зависть ;)
Регистрация: 28.01.2016
№42 Написал: pasha Киров (Сегодня, 00:31) #
  • 0
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Цитата: Витя горшков
Народ, недавно жена пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc

да она уже половине посетителей твои таблетки вместе с собой предложила..Она уже женой сайта стала....Бедняга молодой еще а уже на таблетках


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№41 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уместно бы было Спартаку скинуться то. Не?
Говно -оно и в Африке говно.
Регистрация: 28.01.2016
№40 Написал: xixidok Москва (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Витя горшков, мозги себе увеличь..)
Регистрация: 19.05.2015
№39 Написал: yuri спб (Вчера, 23:52) #
  • -3
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Цитата: kuzz
Все возможно когда ешь не регулярно и не вполне свежее

Не в еде дело, мой дорогой москвич Дело в таблице, а она стабильна и слева. Может , когда нить, она будет справа. А щас она слева.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№38 Написал: Витя горшков (Вчера, 23:49) #
  • -2
  •  (2)

Народ, недавно жена пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://1dl.jw1.ru
Регистрация: 30.08.2017
№37 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: kuzz
Кот ты окуел там совсем, ни сосиски, ни колбаски давно не жрал. Хоть расписание выездов зины посмотри

Кот сголоду сдохнет . Но себя не продаст. . Какая тебе разница?. Возмохно у кота есть пара огнемётов, тройка легких бомбардировщиков?

Все возможно когда ешь не регулярно и не вполне свежее
Регистрация: 30.08.2009
№36 Написал: mak Ломоносов (Вчера, 23:46) #
  • -2
  •  (2)

Forward,
ржд тоже государственное. покупка игроков и билеты дорожают. тут можно много фантазировать.

желчи в васе много
Регистрация: 9.04.2017
№35 Написал: yuri спб (Вчера, 23:43) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: kuzz
Кот ты окуел там совсем, ни сосиски, ни колбаски давно не жрал. Хоть расписание выездов зины посмотри

Кот сголоду сдохнет . Но себя не продаст. . Какая тебе разница?. Возмохно у кота есть пара огнемётов, тройка легких бомбардировщиков?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№34 Написал: Trucha (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Жирная жаба,худей Вася худей ))
А то все мозги уже жирком затекли)
Регистрация: 4.08.2016
№33 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: kuzz
Нассы ему в тапки в конце ноября когда в Москву поедет, в мороз хоть согреется не надолго

В Москве ему делать нечего.

Кот ты окуел там совсем, ни сосиски, ни колбаски давно не жрал. Хоть расписание выездов зины посмотри
Регистрация: 30.08.2009
№32 Написал: yuri спб (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: kuzz
Нассы ему в тапки в конце ноября когда в Москву поедет, в мороз хоть согреется не надолго

В Москве ему делать нечего.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№31 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Нет жены, нет детей. Вася Уткин – жирный гей».

Вспомнилось))
Регистрация: 24.04.2009
№30 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кот тоже хочет помочь Манчини.

Нассы ему в тапки в конце ноября когда в Москву поедет, в мороз хоть согреется не надолго
Регистрация: 30.08.2009
№29 Написал: yuri спб (Вчера, 23:22) #
  • -3
  •  (3)

Кот тоже хочет помочь Манчини.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№28 Написал: Урал Магадан (Вчера, 23:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Морская свинка,


--------------------
Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№27 Написал: Морская свинка Кмв (Вчера, 23:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал

Цитата: Морская свинка
Я не понял куда 100 руб.переводить?

куда до этого ты и переводил-на "боярышник

Это мне бомж говорит smile
Регистрация: 29.05.2017
№26 Написал: Урал Магадан (Вчера, 23:15) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Морская свинка
Я не понял куда 100 руб.переводить?

куда до этого ты и переводил-на "боярышник..."


--------------------
Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№25 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:13) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вася подкожный жир готов отдать и третий подбородок...
Регистрация: 24.04.2009
№24 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Урал
не поможет,липоксацию мозга ещё не делают...

значит трубочку в задницу и надуть эту жабу

Цитата: Морская свинка
Я не понял куда 100 руб.переводить?

Оставь себе на лечение


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№23 Написал: Морская свинка Кмв (Вчера, 23:10) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Я не понял куда 100 руб.переводить?
Регистрация: 29.05.2017
№22 Написал: Урал Магадан (Вчера, 23:09) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
Давайте скинемся жирному на липосакцию

не поможет,липоксацию мозга ещё не делают...


--------------------
Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№21 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 23:05) #
  • -2
  •  (6)

Сам сколько отсюнявишь на трансферы? А то как поп Гапон проповедуешь.
Регистрация: 21.04.2009
№20 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:04) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
выстави сюда свое фото, задрот бомжовый.

Вика, ты чего так распереживалась? Твой папик?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№19 Написал: grisha (Вчера, 23:04) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Forward
Браво Уткин,потроллил зенит

Какое отношение наш Зенит и наш город имеет в бандитам вовке и мишке ?
Как Австрия к Гитлеру ?
Регистрация: 19.04.2017
№18 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:04) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
пойди Каррере и Федуну подай, нищеброд жирный...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: Forward Москва (Вчера, 23:03) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Forward
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Forward
Как ещё не стыдно... В стране кризис экономический. Народ бедствует. А эти государственные деньги транжирят... Так ещё и все мало... Противно это слышать. Браво Уткин,потроллил зенит ;-)

Ты с луны свалился? Белье брать будете?

Че за бред ты несешь?

Подрастешь, поймешь. Тратить время на тебя, тупоголового, нет желания...

Иди лечись сначала,потом с тобой буду разговаривать
Регистрация: 5.08.2013
№16 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Forward
Че за бред ты несешь?

он говорит, чтобы ты ему чаю принес, пелотка


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№15 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:02) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Давайте скинемся жирному на липосакцию

выстави сюда свое фото, задрот бомжовый.
Мы посмотрим на что тебе скинутся надо будет.
Регистрация: 22.09.2007
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