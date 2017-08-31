"Ростов" продает билеты на матч против "Арсенала" от 200 рублей

31 августа начнется продажа билетов на матч 9-го тура РФПЛ "Ростов" — "Арсенал".Билеты будут реализовываться в два этапа:1 этап. 31 августа – 1 сентября – онлайн на официальном сайте и с помощью сервиса Рамблер/касса (c комиссией оператора);II этап. 2 сентября – 9 сентября – в кассах стадиона, онлайн на сайте команды и с помощью сервиса Рамблер/касса (c комиссией оператора)Кассы стадиона работают ежедневно — с 09:00 до 18:00. 2 и 3 сентября — с 10:00 до 18:00. В день матча – с 09:00 до 16:30.Отмечается, что "Ростов" оставляет за собой право аннулировать билеты, которые будут появляться в продаже на различных интернет-ресурсах.Минимальная цена одного билета составляет 200 рублей.