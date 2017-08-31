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Игорь Гамула: наши рефери даже если захотят судить предвзято - не смогут

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула высказался о судействе в российской Премьер-Лиге.

"В моё время действительно прибивали. При мне такое не один раз случалось. Пенальти ставили такие… у-у-у, мама, не горюй! В некоторых городах играть просто невозможно было. И таких скандалов не происходило. Ведь показывали одну-две встречи. И транслировали с общей камеры. А сейчас их столько понаставили. Со всех сторон! Вообще всё слышно и видно.

Так что пожалейте наших рефери. Они даже если захотят судить предвзято — не смогут. Пару раз ошибёшься, а тебя уже на игры не ставят. Хотя надо признать, что в моё время уровень судей был повыше. Все те судьи теперь работают инспекторами", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Теги: Гамула
Сегодня, 00:41
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