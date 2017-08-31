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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Где найти бесплатные прогнозы на спорт?
«Прибыль по нашим прогнозам составила 150% за последний месяц!», «Наши подписчики гарантировано получат удвоение банка за .. тысяч рублей!» - наверняка практически каждый сталкивался с такими рекламными слоганами в интернете. Для игрока, который не слишком удачно делает ставки и стремиться вернуть утраченное, это кажется спасительным кругом, тем более, если все обыграно красиво, с комментариями счастливых подписчиков и фотографиями крупных сумм.
Но, купившись на рекламные трюки, очень часто следом наступает серьезное разочарование, обещанный прибыли как минимум преувеличены в десятки раз, а как максимум - можно и вовсе ничего получить после оплаты. Через какое- то время сайт благополучно закрывается, и найти концов не получается.
Как и при покупке любого товара, к выбору сайтов с прогнозами надо подходить осознанно и с холодной головой. Проверить любой ресурс не составит сложностей, можно всегда почитать отзыва на тематических форумах, на некоторых есть даже «черные списки» нечестных на руку горе-каперов.
Сайтов с прогнозами очень много, но проверенных временем – единицы. Одним из немногих можно смело назвать ВсеПроСпорт.ру, который на плаву с 2011года и совершенно заслуженно заработал звание сайта прогнозов на спорт №1 в Рунете. Нечасто встретишь, чтобы ресурс покрывал от 800 до 1000 спортивных событий ежемесячно. И это не просто пустые прогнозы, а серьезная аналитика на каждый матч. В платной подписке здесь собраны лучшие прогнозисты сайта, выбирающие из всего массива прогнозов действительно лучшие варианты.
На что еще можно обратить внимание при выборе сайта прогнозов – открытость к общению, если никаких контактов для обратной связи не предусмотрено, это должно как минимум насторожить, отсутствие сообществ в популярных соцсетях также не к добру. Еще необходимо четко уяснить, что ставки – это не гарантированная баснословная прибыль, а долговременные инвестиции, которые способны приносить доход только при грамотной управлении. И уж точно, что многочисленные дельцы, которые что-то «гарантируют» сделать этого не сумеют.
Если вы все же решили довериться чьему-либо мнению, выбирайте профессионалов, которые не раздают пустые обещание и отвечают за свои действия. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а таких мышеловок сейчас в сети очень много.
Но, купившись на рекламные трюки, очень часто следом наступает серьезное разочарование, обещанный прибыли как минимум преувеличены в десятки раз, а как максимум - можно и вовсе ничего получить после оплаты. Через какое- то время сайт благополучно закрывается, и найти концов не получается.
Как и при покупке любого товара, к выбору сайтов с прогнозами надо подходить осознанно и с холодной головой. Проверить любой ресурс не составит сложностей, можно всегда почитать отзыва на тематических форумах, на некоторых есть даже «черные списки» нечестных на руку горе-каперов.
Сайтов с прогнозами очень много, но проверенных временем – единицы. Одним из немногих можно смело назвать ВсеПроСпорт.ру, который на плаву с 2011года и совершенно заслуженно заработал звание сайта прогнозов на спорт №1 в Рунете. Нечасто встретишь, чтобы ресурс покрывал от 800 до 1000 спортивных событий ежемесячно. И это не просто пустые прогнозы, а серьезная аналитика на каждый матч. В платной подписке здесь собраны лучшие прогнозисты сайта, выбирающие из всего массива прогнозов действительно лучшие варианты.
На что еще можно обратить внимание при выборе сайта прогнозов – открытость к общению, если никаких контактов для обратной связи не предусмотрено, это должно как минимум насторожить, отсутствие сообществ в популярных соцсетях также не к добру. Еще необходимо четко уяснить, что ставки – это не гарантированная баснословная прибыль, а долговременные инвестиции, которые способны приносить доход только при грамотной управлении. И уж точно, что многочисленные дельцы, которые что-то «гарантируют» сделать этого не сумеют.
Если вы все же решили довериться чьему-либо мнению, выбирайте профессионалов, которые не раздают пустые обещание и отвечают за свои действия. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а таких мышеловок сейчас в сети очень много.
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