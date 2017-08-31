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"Ростов" подпишет ещё двух защитников-легионеров

По информации "СЭ", "Ростов" может до конца трансферного окна приобрести двух центральных защитников на замену ушедшему в "Зенит" Михе Мевле.

Ростовчане до закрытия трансферного окна могут заявить грека Ахиллеаса Пунгураса из ПАОКа (21 год, рост – 1,87 м.) и исландца Хердура Магнуссона из "Бристоль Сити" (24 года, рост – 1,90 м.).
Теги: Ростов
Вчера, 23:04
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2
(1)
№2 Написал: перс Ростов на Дону (Вчера, 23:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
греки и нах не нужны
Регистрация: 9.11.2013
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Саввиди свой шлак из ПАОКа слить хочет ? Чёто сразу доверия не внушает . Хрен бы он нормального отдал . Вообще всё связанное с Саввиди не вызывает оптимизма .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
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