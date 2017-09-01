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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Рейнгольд: в "Спартаке" было много бразильцев, но заиграли единицы
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о приобретении командой полузащитника Педро Роши.
"Надо посмотреть 2–3 игры Роши за "Спартак", чтобы оценить его уровень. Бразилец, какая бы статистика ни была у него на родине, — это всегда кот в мешке. В ""Спартаке" было очень много представителей этой страны, но заиграли только единицы — Веллитон, Робсон, Алекс. Остальные скучали по Бразилии, гуляли в ночных клубах и забывали о футболе. Хочется верить, что в случае с Роша селекционеры красно-белых сделали правильный выбор и это именно тот игрок, который усилит команду. В команде назрели перемены, и "свежая кровь" просто необходима", - цитирует Рейнгольда "Известия".
"Надо посмотреть 2–3 игры Роши за "Спартак", чтобы оценить его уровень. Бразилец, какая бы статистика ни была у него на родине, — это всегда кот в мешке. В ""Спартаке" было очень много представителей этой страны, но заиграли только единицы — Веллитон, Робсон, Алекс. Остальные скучали по Бразилии, гуляли в ночных клубах и забывали о футболе. Хочется верить, что в случае с Роша селекционеры красно-белых сделали правильный выбор и это именно тот игрок, который усилит команду. В команде назрели перемены, и "свежая кровь" просто необходима", - цитирует Рейнгольда "Известия".
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