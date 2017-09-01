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Валерий Рейнгольд: в "Спартаке" было много бразильцев, но заиграли единицы

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о приобретении командой полузащитника Педро Роши.

"Надо посмотреть 2–3 игры Роши за "Спартак", чтобы оценить его уровень. Бразилец, какая бы статистика ни была у него на родине, — это всегда кот в мешке. В ""Спартаке" было очень много представителей этой страны, но заиграли только единицы — Веллитон, Робсон, Алекс. Остальные скучали по Бразилии, гуляли в ночных клубах и забывали о футболе. Хочется верить, что в случае с Роша селекционеры красно-белых сделали правильный выбор и это именно тот игрок, который усилит команду. В команде назрели перемены, и "свежая кровь" просто необходима", - цитирует Рейнгольда "Известия".
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 16:45
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№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В любом деле может преуспеть только тот, кто искренне хочет и бьется за результат. Господь щедро одарил талантом многих бразильских парней, а лукавый - склонностью к праздникам и развлечениям. Надеюсь, что этот парень сможет удержаться от искушений сладкой жизни, которые вдруг свалятся на него вместе с безумным в его нынешнем понимании гонораром.
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Борщечка в Тарасовке обожрется и АГА
Регистрация: 17.05.2015
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