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Никита Симонян: я не доволен ни игрой, ни результатом молодежной сборной России

Молодежная сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года с командой Армении (0:0) не показала ни качественной игры, ни результата, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

"Главный тренер заявил, что он доволен игрой своей команды. Но мое мнение таково: я не доволен ни игрой, ни результатом. В агрессии команды проглядывала начальная необученность - это касается детско-юношеского футбола, технико-тактического образования - потому что мы не могли взломать более-менее насыщенную оборону.

Будем надеяться, что следующие матчи наша команда проведет лучше", - цитирует Симоняна ТАСС.
Сегодня, 17:10
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