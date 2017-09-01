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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" приступил к тренировкам
У игроков и тренеров основного состава красно-чёрных завершились 4-дневные выходные, которые команда получила победы в выездном матче 8 тура чемпионата России над "Арсеналом" (1-0).
Вечером в четверг, 31 августа, состоялась первая тренировка. Правда, пока, в связи с отсутствием сборников состав усечённый. В занятии общей группы участвовали новобранец "Амкара" Драго Милович, а также к тренировке основы штаб привлёк только-только перешедшего в клуб вратаря Егора Седова. По индивидуальной программе занимались Фегор Огуде и Алексей Гасилин. Если Гасилина врачи обещают поставить в строй к ближайшей игре с армейцами, то сроки восстановления Огуде после операции точно не называют.
ФК "Амкар"
Вечером в четверг, 31 августа, состоялась первая тренировка. Правда, пока, в связи с отсутствием сборников состав усечённый. В занятии общей группы участвовали новобранец "Амкара" Драго Милович, а также к тренировке основы штаб привлёк только-только перешедшего в клуб вратаря Егора Седова. По индивидуальной программе занимались Фегор Огуде и Алексей Гасилин. Если Гасилина врачи обещают поставить в строй к ближайшей игре с армейцами, то сроки восстановления Огуде после операции точно не называют.
ФК "Амкар"
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