"Амкар" приступил к тренировкам

У игроков и тренеров основного состава красно-чёрных завершились 4-дневные выходные, которые команда получила победы в выездном матче 8 тура чемпионата России над "Арсеналом" (1-0).Вечером в четверг, 31 августа, состоялась первая тренировка. Правда, пока, в связи с отсутствием сборников состав усечённый. В занятии общей группы участвовали новобранец "Амкара" Драго Милович, а также к тренировке основы штаб привлёк только-только перешедшего в клуб вратаря Егора Седова. По индивидуальной программе занимались Фегор Огуде и Алексей Гасилин. Если Гасилина врачи обещают поставить в строй к ближайшей игре с армейцами, то сроки восстановления Огуде после операции точно не называют.