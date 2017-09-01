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Виталий Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке

Некоторым российским футболистам не хватает амбиций, они предпочитают получать деньги, не играя, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Я как руководитель, отвечающий за развитие футбола, заинтересован в том, чтобы играло как можно российских игроков, молодые получали практику. В нашей молодежной сборной многие игроки не имеют практики: например, Никита Чернов - прекрасный футболист, но он то в одном клубе, то в другом, конечно, прогрессировать так сложно. А я убежден, что таких игроков в России сейчас достаточно, мы выпускаем каждый год до тысячи человек из детско-спортивных школ в возрасте 17 лет. Если серьезно с этими ребятами поработать, то можно комплектоваться российскими игроками.

Но понятно, что в мире есть более талантливые, вчера посмотрел сборную Франции, ясно, что там талант на таланте, камня на камне от не самой слабой сборной Голландии не оставили (4:0). Конечно, таких талантливых ребят много в мире, и, если у тебя есть деньги, ты можешь их приобрести, но смысл заключается в том, чтобы сама лига была сильной, а не только один клуб - он выиграет один год, а потом футболисты начнут деградировать, потому что в чемпионате нет конкуренции, а на международной арене они не наигрываются. Нам нужно, чтобы было как можно больше сильных клубов.

Мы можем только говорить, чтобы они имели игровую практику, но что тут умничать - мы понимаем, что у каждого человека своя жизнь, он сам принимает решения: кому-то просто достаточно получать деньги и сидеть на скамейке, а у кого-то есть амбиции прогрессировать, достичь каких-то высот, оставить след в футболе, чтобы о тебе помнили. Мы говорим о великих Льве Яшине, Эдуарде Стрельцове, Валентине Иванове, Игоре Нетто, Федоре Черенкове, Андрее Тихонове, Егоре Титове, Дмитрии Аленичеве - вот это настоящий путь. А есть путь: прожил жизнь в футболе, что-то там заработал - и в никуда", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Титов Аленичев
Сегодня, 21:15
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№3 Написал: SVN (Сегодня, 21:31) #
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сам создал тепличные условия Леонтьич!а теперь не понимает,где желание футболистов расти...
а если Динамо одолеет сб.России,Леонтьич уйдет в запой...
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:26) #
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"вчера посмотрел сборную Франции, ясно, что там талант на таланте"
После этих слов Мутко обязан уйти в отставку, у нас в огромной России футбольных талантов нет? А может у нас очень некомпетентный "руководитель, отвечающий за развитие футбола", как он себя называет? Очень красиво данный товарищ умеет говорить, а толку от его деятельности не видно. Если просто распиливать бабло и строить стадионы, на которых потом будут артисты давать концерты и топтать газон, то конечно талантов никогда не будет.
Развитием футбола должен заниматься человек, который насквозь пропитан футболом из бывших тренеров, футболистов, агентов, но не как не Мутко!
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:23) #
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Правильно говорит! Но и ты не можешь работать уйди в отставку!
Регистрация: 11.04.2016
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