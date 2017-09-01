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СМИ: Евсеев вернется в тренерский штаб "Амкара"

Вадим Евсеев, который покинул пост главного тренера "Текстильщика", с большой долей вероятности вернется в тренерский штаб "Амкара", сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, Евсеев уже работал в Перми в сезоне 2015/16, после чего принял предложение ивановского "Текстильщика". В текущем сезоне команда идет на втором месте в зоне "Запад" второго дивизиона.
Теги: Евсеев Амкар
Вчера, 23:33
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