Опрос:

Новости партнеров

Гаджи Гаджиев: мы не решили во время трансферного окна те задачи, которые перед нами стояли

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что команда заслуживает неудовлетворительную оценку на старте сезона.

"Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверно, один из худших за многие годы, в частности, за то время, которое я пребываю в "Амкаре". Такой скомканной подготовки с одной стороны, и множество организационных вопросов – с другой, не было ни разу. Трансферное окно уже закрыто и мы, конечно, не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но все-таки, сейчас понятно, что поддержка руководства области реальна. Несмотря на то, что у нас не все позиции адекватно укомплектованы, мы имеем достаточно большую группу квалифицированных футболистов. Плюс ко всему, мы ждем возвращение Огуде. Мы надеемся на то, что более качественно станут играть наши лидеры", - приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба.
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 01:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.