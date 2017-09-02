Гаджи Гаджиев: мы не решили во время трансферного окна те задачи, которые перед нами стояли

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:06
Егор Титов: Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака"
Егор Титов: Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака"
Вчера 23:41
Сборная Англии разгромила команду Мальты
Сборная Англии разгромила команду Мальты
Вчера 23:39
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Вчера 23:33
СМИ: Евсеев вернется в тренерский штаб "Амкара"
СМИ: Евсеев вернется в тренерский штаб "Амкара"
Вчера 23:19
"Челси" заявил на сезон Диего Косту
"Челси" заявил на сезон Диего Косту
Вчера 22:48
Серхио Санчес вернулся в "Эспаньол"
Серхио Санчес вернулся в "Эспаньол"
Вчера 22:30
Александр Кокорин о Дзюбе: он с нами (2)
Александр Кокорин о Дзюбе: он с нами (2)
Вчера 22:27
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика" (2)
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика" (2)
Вчера 22:16
Томаш Нецид подписал контракт со "Славией"
Томаш Нецид подписал контракт со "Славией"
Вчера 22:04
УЕФА открыла расследование в отношении "ПСЖ" (5)
УЕФА открыла расследование в отношении "ПСЖ" (5)
Вчера 21:44
Егор Титов: "Спартак" надломила игра с "Динамо" (4)
Егор Титов: "Спартак" надломила игра с "Динамо" (4)
Вчера 21:15
Виталий Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке (5)
Виталий Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке (5)
Вчера 21:06
"Зенит" включил Артема Дзюбу в заявку на Лигу Европы (11)
"Зенит" включил Артема Дзюбу в заявку на Лигу Европы (11)
Вчера 19:21
Луан за 10 миллионов евро может перейти в "Валенсию" (9)
Луан за 10 миллионов евро может перейти в "Валенсию" (9)
Вчера 19:16
Фернандо Алонсо станет почетным членом "Реала"
Фернандо Алонсо станет почетным членом "Реала"
Вчера 18:48
Бывший нападающий ЦСКА Маазу перешел в "Ланс"
Бывший нападающий ЦСКА Маазу перешел в "Ланс"
Вчера 18:31
Агент: хотелось бы, чтобы Смолов уехал в Европу (2)
Агент: хотелось бы, чтобы Смолов уехал в Европу (2)
Вчера 17:28
"Амкар" приступил к тренировкам
"Амкар" приступил к тренировкам
Вчера 17:17
Александр Мостовой: недавно Карреру носили по Красной площади на руках, а теперь он что, за месяц «поплохел»? (12)
Александр Мостовой: недавно Карреру носили по Красной площади на руках, а теперь он что, за месяц «поплохел»? (12)
Вчера 16:29
"Бетис" расторг контракт с Романом Зозулей (4)
"Бетис" расторг контракт с Романом Зозулей (4)
Гаджи Гаджиев: мы не решили во время трансферного окна те задачи, которые перед нами стояли
Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что команда заслуживает неудовлетворительную оценку на старте сезона.
"Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверно, один из худших за многие годы, в частности, за то время, которое я пребываю в "Амкаре". Такой скомканной подготовки с одной стороны, и множество организационных вопросов – с другой, не было ни разу. Трансферное окно уже закрыто и мы, конечно, не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но все-таки, сейчас понятно, что поддержка руководства области реальна. Несмотря на то, что у нас не все позиции адекватно укомплектованы, мы имеем достаточно большую группу квалифицированных футболистов. Плюс ко всему, мы ждем возвращение Огуде. Мы надеемся на то, что более качественно станут играть наши лидеры", - приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба.
"Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверно, один из худших за многие годы, в частности, за то время, которое я пребываю в "Амкаре". Такой скомканной подготовки с одной стороны, и множество организационных вопросов – с другой, не было ни разу. Трансферное окно уже закрыто и мы, конечно, не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но все-таки, сейчас понятно, что поддержка руководства области реальна. Несмотря на то, что у нас не все позиции адекватно укомплектованы, мы имеем достаточно большую группу квалифицированных футболистов. Плюс ко всему, мы ждем возвращение Огуде. Мы надеемся на то, что более качественно станут играть наши лидеры", - приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.