В Оренбурге "Крылья Советов" поддержат около 400 болельщиков

Сегодня утром на стадионе "Газовик" состоялось предматчевое совещание, посвященное поединку 11-го тура ФНЛ "Оренбург" - "Крылья Советов".В связи с аномальной жарой (+35 градусов), командам было предложено сделать два перерыва на водопой в каждом тайме.Также команды представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в синих футболках, "Оренбург" сыграет в форме белого цвета. На поединке ожидаются около четырех тысяч болельщиков. 400 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Стоимость билета для любителей футбола из Самары - 100 рублей. Для гостей будет выделена отдельная трибуна. Проход на нее начнется за час до матча.