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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В Оренбурге "Крылья Советов" поддержат около 400 болельщиков
Сегодня утром на стадионе "Газовик" состоялось предматчевое совещание, посвященное поединку 11-го тура ФНЛ "Оренбург" - "Крылья Советов".
В связи с аномальной жарой (+35 градусов), командам было предложено сделать два перерыва на водопой в каждом тайме.
Также команды представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в синих футболках, "Оренбург" сыграет в форме белого цвета. На поединке ожидаются около четырех тысяч болельщиков. 400 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Стоимость билета для любителей футбола из Самары - 100 рублей. Для гостей будет выделена отдельная трибуна. Проход на нее начнется за час до матча.
ФК "Крылья Советов"
В связи с аномальной жарой (+35 градусов), командам было предложено сделать два перерыва на водопой в каждом тайме.
Также команды представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в синих футболках, "Оренбург" сыграет в форме белого цвета. На поединке ожидаются около четырех тысяч болельщиков. 400 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Стоимость билета для любителей футбола из Самары - 100 рублей. Для гостей будет выделена отдельная трибуна. Проход на нее начнется за час до матча.
ФК "Крылья Советов"
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