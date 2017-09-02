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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: на сборе игроки сначала были скованными. Герб, наверное, давил
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от работы с командой на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.
- Вы поработали с резервом. Можно ли провести параллель со сборной Германии, которая привезла на Кубок конфедераций — 2017 резервный состав?
- Вы лукавите. Во вчерашнем отборочном матче играли шесть человек с того состава. Я доволен как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает какое-то давление. Надеюсь, что завтра на ребят ничего давить не будет. У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить.
"Чемпионат.сом"
- Вы поработали с резервом. Можно ли провести параллель со сборной Германии, которая привезла на Кубок конфедераций — 2017 резервный состав?
- Вы лукавите. Во вчерашнем отборочном матче играли шесть человек с того состава. Я доволен как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает какое-то давление. Надеюсь, что завтра на ребят ничего давить не будет. У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить.
"Чемпионат.сом"
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