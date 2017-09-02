Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов сообщил, что определился с капитаном сборной России на матч с "Динамо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что уже знает, кто будет капитаном национальной сборной в контрольном матче с московским "Динамо".

"Сначала я скажу ему об этом лично. Всё-таки нехорошо узнавать о таком из газет", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России Динамо
Сегодня, 17:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.