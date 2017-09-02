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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"?

Коммерческий директор "Краснодара" и директор клубной академии Арам Фундукян поделился мнением о новых воспитанниках академии 2005 года рождения.

"Ребята хорошие, большая их часть – воспитанники нашей базовой школы. Жду от них усердной работы на тренировках и осознания того, куда они попали. 30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: "Если кто-то из ваших детей "с детства за "Реал", "Барселону" или "Спартак" и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом. После чего взять своего ребенка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали.

Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.

Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребенка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?! Это то, что я сказал родителям и самим новичкам. Надеюсь они меня поняли", - цитирует Фундукяна официальный сайт клуба.
Теги: Краснодар
Сегодня, 21:23
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№9 Написал: Батька (Сегодня, 21:37) #
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online

Хороший пример привёл Реал, Барселона , Спартак !!!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Algus64
Пока они вырастут, Шалимова в "Краснодаре", скорее всего, уже не будет, а амбиции у этой команды неплохие.

Я к тому, что команда, не одерживающая значимых побед, не имеет никаких шансов удержать своих воспитанников.
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Это же Спарта, окруженная тысячами греков и не Аушвиц, чтобы отбирать ненужный материал.
Если есть своя школа, то и будущих игроков нужно заинтересовывать играть в своей основной команде, независимо от того, за кого они болеют с детства.
А если такой игрок будет продан в Реал или Барсу, то от этого и клуб и школа только выиграют.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Они мечтают стать питерскими львами.

Львы - херня, бакланы - сила! blush
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
господи ну и дебил...
этим вью он просто отбил желание у детей идти в академию просрочки...


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.

И много ли они найдут детей, мечтающих всю карьеру провести с Шалимовым в борьбе за 5-6 место?

Пока они вырастут, Шалимова в "Краснодаре", скорее всего, уже не будет, а амбиции у этой команды неплохие.
Регистрация: 22.02.2013
№3 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Они мечтают стать питерскими львами....)
Регистрация: 24.04.2009
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чего у людей в головах? И это начальники, плять.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.

И много ли они найдут детей, мечтающих всю карьеру провести с Шалимовым в борьбе за 5-6 место?
Регистрация: 19.03.2010
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