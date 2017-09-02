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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"?
Коммерческий директор "Краснодара" и директор клубной академии Арам Фундукян поделился мнением о новых воспитанниках академии 2005 года рождения.
"Ребята хорошие, большая их часть – воспитанники нашей базовой школы. Жду от них усердной работы на тренировках и осознания того, куда они попали. 30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: "Если кто-то из ваших детей "с детства за "Реал", "Барселону" или "Спартак" и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом. После чего взять своего ребенка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали.
Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.
Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребенка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?! Это то, что я сказал родителям и самим новичкам. Надеюсь они меня поняли", - цитирует Фундукяна официальный сайт клуба.
"Ребята хорошие, большая их часть – воспитанники нашей базовой школы. Жду от них усердной работы на тренировках и осознания того, куда они попали. 30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: "Если кто-то из ваших детей "с детства за "Реал", "Барселону" или "Спартак" и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом. После чего взять своего ребенка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали.
Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.
Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребенка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?! Это то, что я сказал родителям и самим новичкам. Надеюсь они меня поняли", - цитирует Фундукяна официальный сайт клуба.
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