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Далер Кузяев: хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев ответил на вопрос об адаптации аргентинских новичков сине-бело-голубых.

"Слышал, что они будут учить английский язык. Мы понимаем друг друга на поле — например, Паредес знает, как будет по-английски "один", "горишь", "оставь". За его пределами тяжелее: хотел пообщаться с Эмануэлем Мамманой на английском, но он меня не понял.

В чём секрет записок Манчини, которые он передаёт на поле во время матча? Однажды передавал записку Паредесу. Там написано, как именно перестраивается команда после замены. Паредес располагается в центре поля и чаще взаимодействует со всей командой, доносит установки тренера", — цитирует Кузяева "Чемпионат.сом".
Теги: Кузяев Маммана Зенит
Сегодня, 13:25
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