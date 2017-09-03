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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Созин: хочется, чтобы то большое дело, которое сделал Черчесов, принесло плоды
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от контрольного матча, в котором сегодня, 3 сентября встретятся московское "Динамо" и сборная России.
"Не думаю о том, кто выиграет в матче между сборной России и "Динамо". Результат игры по счёту неважен. Мне хочется, чтобы то большое дело, которое сделал Станислав Черчесов, вызвав ближайший резерв, принесло плоды. Чтобы хоть несколько человек из этой заявки показали себя и оказались основными игроками той сборной, которую мы считаем первой. Чтобы зацепиться, сегодня они должны показать свой максимум. И я хочу видеть не счёт, не красоту футбола, а желание и самоотдачу. Эти ребята должны доказать и Черчесову, и себе, что чемпионат мира – это большое событие для нашей страны, на котором они могут достойно выступить.
Если у кого-то сегодня будут негорящие глаза и самоотдача на уровне товарищеского матча, значит эксперимент с этой сборной был неудачным. Но можно же это поколение футболистов хоть чем-то завлечь? Сегодня им даётся шанс, и они должны им воспользоваться — сыграть так, чтобы ни у кого не было в них сомнений. Мне интересно, смогут ли они использовать эту возможность. Если да – значит, они настоящие спортсмены, мужики. А эти игроки, пусть ещё не на первых ролях, но уже точно на подходе к сборной", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Не думаю о том, кто выиграет в матче между сборной России и "Динамо". Результат игры по счёту неважен. Мне хочется, чтобы то большое дело, которое сделал Станислав Черчесов, вызвав ближайший резерв, принесло плоды. Чтобы хоть несколько человек из этой заявки показали себя и оказались основными игроками той сборной, которую мы считаем первой. Чтобы зацепиться, сегодня они должны показать свой максимум. И я хочу видеть не счёт, не красоту футбола, а желание и самоотдачу. Эти ребята должны доказать и Черчесову, и себе, что чемпионат мира – это большое событие для нашей страны, на котором они могут достойно выступить.
Если у кого-то сегодня будут негорящие глаза и самоотдача на уровне товарищеского матча, значит эксперимент с этой сборной был неудачным. Но можно же это поколение футболистов хоть чем-то завлечь? Сегодня им даётся шанс, и они должны им воспользоваться — сыграть так, чтобы ни у кого не было в них сомнений. Мне интересно, смогут ли они использовать эту возможность. Если да – значит, они настоящие спортсмены, мужики. А эти игроки, пусть ещё не на первых ролях, но уже точно на подходе к сборной", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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