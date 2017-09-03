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"Амкар" объявил о возвращении Вадима Евсеева

Российский специалист Вадим Евсеев вернулся в тренерский штаб "Амкара", сообщает официальный сайт пермского клуба.

Евсеев с января по август 2017 года работал в "Текстильщике" из Иваново.
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 19:31
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