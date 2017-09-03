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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Станислав Черчесов: игроки сборной России делали то, что просили
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над московским "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.
"Первый тайм удался. К игре скованности мы уже не видели. Всё благоприятствовало качественному футболу. В таких играх проще играть тем, кто вышел с первых минут. С заменой игра ломается, сложнее попадать в ритм. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом по ситуации произвёл замены, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.
О том, выполнили ли задуманное мною игроки, вам в процентах сказать? Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили. Я доволен. Пообщался со всеми игроками поближе, почувствовал их лучше. Посмотрели на их достоинства и недостатки. Жаль, что не будет сейчас возможности разобрать все ошибки.
Удивлён ли явкой зрителей? Если скажу нет, то слукавлю. С другой стороны, мы провели уже Кубок конфедераций. Это говорит, что игра с таким составом и соперником была уместна. Мы поступили правильно. Работая на сборах в Новогорске, читал сводки с трансферного рынка. Полкоманды, которая играла на КК, телами была бы здесь, а головой нет. Караваев вот не смог себя проявить в полной мере. До ночи человек не может сконцентрироваться ни о чём, кроме своего будущего. Спасибо всем за поддержку и критику. А "Динамо" — за предоставление поля и возможность сыграть матч", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
"Первый тайм удался. К игре скованности мы уже не видели. Всё благоприятствовало качественному футболу. В таких играх проще играть тем, кто вышел с первых минут. С заменой игра ломается, сложнее попадать в ритм. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом по ситуации произвёл замены, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.
О том, выполнили ли задуманное мною игроки, вам в процентах сказать? Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили. Я доволен. Пообщался со всеми игроками поближе, почувствовал их лучше. Посмотрели на их достоинства и недостатки. Жаль, что не будет сейчас возможности разобрать все ошибки.
Удивлён ли явкой зрителей? Если скажу нет, то слукавлю. С другой стороны, мы провели уже Кубок конфедераций. Это говорит, что игра с таким составом и соперником была уместна. Мы поступили правильно. Работая на сборах в Новогорске, читал сводки с трансферного рынка. Полкоманды, которая играла на КК, телами была бы здесь, а головой нет. Караваев вот не смог себя проявить в полной мере. До ночи человек не может сконцентрироваться ни о чём, кроме своего будущего. Спасибо всем за поддержку и критику. А "Динамо" — за предоставление поля и возможность сыграть матч", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
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