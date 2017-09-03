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Станислав Черчесов: игроки сборной России делали то, что просили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над московским "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.

"Первый тайм удался. К игре скованности мы уже не видели. Всё благоприятствовало качественному футболу. В таких играх проще играть тем, кто вышел с первых минут. С заменой игра ломается, сложнее попадать в ритм. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом по ситуации произвёл замены, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.

О том, выполнили ли задуманное мною игроки, вам в процентах сказать? Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили. Я доволен. Пообщался со всеми игроками поближе, почувствовал их лучше. Посмотрели на их достоинства и недостатки. Жаль, что не будет сейчас возможности разобрать все ошибки.

Удивлён ли явкой зрителей? Если скажу нет, то слукавлю. С другой стороны, мы провели уже Кубок конфедераций. Это говорит, что игра с таким составом и соперником была уместна. Мы поступили правильно. Работая на сборах в Новогорске, читал сводки с трансферного рынка. Полкоманды, которая играла на КК, телами была бы здесь, а головой нет. Караваев вот не смог себя проявить в полной мере. До ночи человек не может сконцентрироваться ни о чём, кроме своего будущего. Спасибо всем за поддержку и критику. А "Динамо" — за предоставление поля и возможность сыграть матч", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России Динамо
Сегодня, 20:17
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№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:24) #
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Народ кто смотрел..как Кузяев сыграл??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Стасик, награды никакой не хочешь за победу над Динамо?
Регистрация: 19.03.2010
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