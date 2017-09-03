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Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебют Константина Рауша и Марио Фернандеса в национальной команде.

"Они пока для нас все-таки особенные, потому что сыграли впервые. Сыграли они достаточно квалифицировано, хотя, понятно, что было больше эмоций, поэтому ошибки были. Но я поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. В их лице мы получили игроков, которые в той или иной степени нам помогут", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Рауш Фернандес Сборная России
Сегодня, 20:23
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6
(1)
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: sraptakpain
ачем тебя родили, фашистская тварь?вот это реально вопрос

Из какой жопы ты вылез, толерантный ублюдок? Я ничего не имею против немцев и бразильцев, которые играют за свои сборные - даже симпатизирую этим народам. Но в сборной России их быть не должно, до чего тебе, с твоим засранным, наполовину сожранным пропагандой мозгом никогда не допереть...

навальный..ты ли это?
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:44) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
ачем тебя родили, фашистская тварь?вот это реально вопрос

Из какой жопы ты вылез, толерантный ублюдок? Я ничего не имею против немцев и бразильцев, которые играют за свои сборные - даже симпатизирую этим народам. Но в сборной России их быть не должно, до чего тебе, с твоим засранным, наполовину сожранным пропагандой мозгом никогда не допереть...
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:42) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: tiki
а он уже все таки "обрусел"...главный минус только один - язык...все таки ему придется его учить

Ха, это еще зачем? Он и так русский блеать! Следующим надо президента-эфиопа...

зачем тебя родили, фашистская тварь?вот это реально вопрос
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:39) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
а он уже все таки "обрусел"...главный минус только один - язык...все таки ему придется его учить

Ха, это еще зачем? Он и так русский блеать! Следующим надо президента-эфиопа...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:36) #
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Не знаю как Рауш...а Фернандес даже без этого матча ...ясно что такого уровня игрока в сборной нет...удивительно что в Бразилии этого не заметили. Фернадес просто КРАСАВЧИК.

заметили,но сначала у него были проблемы с режимом..он один раз "затусил" в клубе и опоздал на рейс
а потом сыграл один товарняк
но все таки его понять тоже можно...выступать за сборную - большая честь
а он уже все таки "обрусел"...главный минус только один - язык...все таки ему придется его учить
а вот Рауш и правда молодец
но сложно судить...эту игру сложно назвать "игрой"....Динамо, при всем уважении, не уровень сборным, которые будут играть на ЧМ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:33) #
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Не знаю как Рауш...а Фернандес даже без этого матча ...ясно что такого уровня игрока в сборной нет...удивительно что в Бразилии этого не заметили. Фернадес просто КРАСАВЧИК.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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