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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебют Константина Рауша и Марио Фернандеса в национальной команде.
"Они пока для нас все-таки особенные, потому что сыграли впервые. Сыграли они достаточно квалифицировано, хотя, понятно, что было больше эмоций, поэтому ошибки были. Но я поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. В их лице мы получили игроков, которые в той или иной степени нам помогут", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Они пока для нас все-таки особенные, потому что сыграли впервые. Сыграли они достаточно квалифицировано, хотя, понятно, что было больше эмоций, поэтому ошибки были. Но я поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. В их лице мы получили игроков, которые в той или иной степени нам помогут", - цитирует Черчесова ТАСС.
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