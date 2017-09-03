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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы сборной России над московским "Динамо" (3:0) в контрольном матче.
"Информативный матч. Многие ребята выглядели очень убедительно. Тут не только резерв посмотрели. У всех есть шанс попасть на ЧМ-2018. Состав только в мае будет объявлен. Спасибо „Динамо“ за хорошую игру. По календарю сборной всё ясно по следующему году. С этим прояснится в зависимости от того, кому предстоит проходить дополнительные стыки", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Информативный матч. Многие ребята выглядели очень убедительно. Тут не только резерв посмотрели. У всех есть шанс попасть на ЧМ-2018. Состав только в мае будет объявлен. Спасибо „Динамо“ за хорошую игру. По календарю сборной всё ясно по следующему году. С этим прояснится в зависимости от того, кому предстоит проходить дополнительные стыки", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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