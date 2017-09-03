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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Юрий Калитвинцев: разве Погребняк плохо сыграл? Он создавал напряжение
Главный тренер московского "Динамо Юрий Калитвинцев после контрольного матча со сборной России (0:3) оценил игру нападающего Павла Погребняка.
В прошедшем на "Арене Химки" матче 33-летний форвард вышел на замену, появившись на поле после перерыва.
"Разве он плохо сыграл? У него давно не было практики. Но он создавал напряжение, работал на поле. А кто в какой группе – ребята, наверное, сами могут догадаться", - цитирует Калитвинцева "Чемпионат.сом".
В прошедшем на "Арене Химки" матче 33-летний форвард вышел на замену, появившись на поле после перерыва.
"Разве он плохо сыграл? У него давно не было практики. Но он создавал напряжение, работал на поле. А кто в какой группе – ребята, наверное, сами могут догадаться", - цитирует Калитвинцева "Чемпионат.сом".
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