Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Калитвинцев: разве Погребняк плохо сыграл? Он создавал напряжение

Главный тренер московского "Динамо Юрий Калитвинцев после контрольного матча со сборной России (0:3) оценил игру нападающего Павла Погребняка.

В прошедшем на "Арене Химки" матче 33-летний форвард вышел на замену, появившись на поле после перерыва.

"Разве он плохо сыграл? У него давно не было практики. Но он создавал напряжение, работал на поле. А кто в какой группе – ребята, наверное, сами могут догадаться", - цитирует Калитвинцева "Чемпионат.сом".
Теги: Калитвинцев Динамо Погребняк Сборная России
Сегодня, 20:43
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
bowtie
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.