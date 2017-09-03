Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Самый странный матч сборной России (12)
Самый странный матч сборной России (12)
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Виталий Мутко: пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал об организации работы с болельщиками сборной России.
"Поддержка фанатов? На ЧМ-2018 билеты распространяет не РФС, а ФИФА. Нельзя 2 тыс. билетов отдать кому-то, тут не больше четырёх в одни руки. Раньше ВОБ делал хорошие вещи в плане перформанса. Потом сделали плохое. Я сам помогал, развивал и поддерживал их.
Пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС. Тут как только появляется какая-то структура, то в какой-то момент она теряет поддержку тех, кто её создавал. Будем ещё встречаться и общаться с активными фанатами", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Поддержка фанатов? На ЧМ-2018 билеты распространяет не РФС, а ФИФА. Нельзя 2 тыс. билетов отдать кому-то, тут не больше четырёх в одни руки. Раньше ВОБ делал хорошие вещи в плане перформанса. Потом сделали плохое. Я сам помогал, развивал и поддерживал их.
Пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС. Тут как только появляется какая-то структура, то в какой-то момент она теряет поддержку тех, кто её создавал. Будем ещё встречаться и общаться с активными фанатами", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.