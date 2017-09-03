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Виталий Мутко: пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал об организации работы с болельщиками сборной России.

"Поддержка фанатов? На ЧМ-2018 билеты распространяет не РФС, а ФИФА. Нельзя 2 тыс. билетов отдать кому-то, тут не больше четырёх в одни руки. Раньше ВОБ делал хорошие вещи в плане перформанса. Потом сделали плохое. Я сам помогал, развивал и поддерживал их.

Пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС. Тут как только появляется какая-то структура, то в какой-то момент она теряет поддержку тех, кто её создавал. Будем ещё встречаться и общаться с активными фанатами", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 21:47
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