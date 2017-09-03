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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Самый странный матч сборной России (12)
Самый странный матч сборной России (12)
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Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Олег Романцев: Россия – "Динамо"? А что за матч такой? Не смотрел
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев сообщил, что не знал о проведении товарищеского матча национальной команды с московским "Динамо" (3:0).
"Россия – "Динамо"? А что это за матч такой? Товарищеский? Хм, и что, сборная выиграла? В таком случае поздравляю Стаса с этой победой, но матча я не видел. Смотрел другие передачи в это время", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
"Россия – "Динамо"? А что это за матч такой? Товарищеский? Хм, и что, сборная выиграла? В таком случае поздравляю Стаса с этой победой, но матча я не видел. Смотрел другие передачи в это время", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
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