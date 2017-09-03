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Олег Романцев: Россия – "Динамо"? А что за матч такой? Не смотрел

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев сообщил, что не знал о проведении товарищеского матча национальной команды с московским "Динамо" (3:0).

"Россия – "Динамо"? А что это за матч такой? Товарищеский? Хм, и что, сборная выиграла? В таком случае поздравляю Стаса с этой победой, но матча я не видел. Смотрел другие передачи в это время", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
Теги: Романцев Динамо Сборная России
Сегодня, 22:05
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№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:05) #
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online

Цитата: xixidok
канал про рыбалку смотрел наверно..))

Да лучше уж канал о рыбалке смотреть, чем эту клоунаду на поле. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
канал про рыбалку смотрел наверно..))
Регистрация: 19.05.2015
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (5)
online

Они смотрят только свой Спартак. И самое интересное, что этой узколобостью и гордятся.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
За стаканом рыбку удил. При любом раскладе так говорить не должен. РОССИЯ это наша Родина, а значит сборную смотреть надо!
Регистрация: 5.11.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
я тоже не смотрел.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такая ж х**ня, Олег Иванович! joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (8)

Тоже не смотрел....гомно какое то придумали ...
Регистрация: 9.09.2016
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