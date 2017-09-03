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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу национальной команды в матче против "Динамо" (3:0).
"Считаю, что получили хороший опыт, хоть и играли не со сборной, а с клубной командой "Динамо". Главное, что мы наигрываем связи, ведь большинство ребят были вызваны впервые. Для меня это первая игра в составе сборной, поэтому мне не с кем сравнивать соперника, но считаю, что "Динамо" играло достойно, просто где-то мы были лучше", - цитирует Кузяева ТАСС.
"Считаю, что получили хороший опыт, хоть и играли не со сборной, а с клубной командой "Динамо". Главное, что мы наигрываем связи, ведь большинство ребят были вызваны впервые. Для меня это первая игра в составе сборной, поэтому мне не с кем сравнивать соперника, но считаю, что "Динамо" играло достойно, просто где-то мы были лучше", - цитирует Кузяева ТАСС.
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