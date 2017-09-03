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Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу национальной команды в матче против "Динамо" (3:0).

"Считаю, что получили хороший опыт, хоть и играли не со сборной, а с клубной командой "Динамо". Главное, что мы наигрываем связи, ведь большинство ребят были вызваны впервые. Для меня это первая игра в составе сборной, поэтому мне не с кем сравнивать соперника, но считаю, что "Динамо" играло достойно, просто где-то мы были лучше", - цитирует Кузяева ТАСС.
Теги: Кузяев Сборная России Динамо
Сегодня, 22:13
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