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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Антон Заболотный: мотивирован и хочу закрепиться в составе сборной России
Нападающий "Тосно" и сборной России Антон Заболотный прокомментировал победу над московским "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.
"Не нервничал, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели. Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались к друг другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в "Тосно" играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, – иногда недопонимание или какие-то недоработки – это момент времени.
Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.
Как я оцениваю перспективы остаться в сборной? Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба – видят они меня в схеме или нет", - цитирует Заболотного "Чемпионат.сом".
"Не нервничал, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели. Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались к друг другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в "Тосно" играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, – иногда недопонимание или какие-то недоработки – это момент времени.
Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.
Как я оцениваю перспективы остаться в сборной? Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба – видят они меня в схеме или нет", - цитирует Заболотного "Чемпионат.сом".
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