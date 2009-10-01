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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кононов и игроки "Ахмата" призвали прийти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов и футболисты клуба призвали прийти митинг в поддержку мусульман из Мьянмы (бывшая Бирма), который пройдёт на центральной площади столицы Чечни 4 сентября.
"Геноцид и репрессии, которые происходит в Бирме, — это недопустимо и, конечно, нам нельзя молчать. Я хочу, чтобы мы высказали своё мнение и вышли на митинг", - сказал Кононов.
"Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но, когда убивают тысячи мусульман невинных в Бирме, — все молчат. Призываю всех наших братьев и сестёр завтра прийти на митинг. Высказать своё мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия", - сказал капитан грозненской команды Ризван Уциев.
Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами — представителями народа рохинджа. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.
Пресс-служба "Ахмата"
"Геноцид и репрессии, которые происходит в Бирме, — это недопустимо и, конечно, нам нельзя молчать. Я хочу, чтобы мы высказали своё мнение и вышли на митинг", - сказал Кононов.
"Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но, когда убивают тысячи мусульман невинных в Бирме, — все молчат. Призываю всех наших братьев и сестёр завтра прийти на митинг. Высказать своё мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия", - сказал капитан грозненской команды Ризван Уциев.
Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами — представителями народа рохинджа. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.
Пресс-служба "Ахмата"
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