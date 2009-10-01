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Кононов и игроки "Ахмата" призвали прийти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов и футболисты клуба призвали прийти митинг в поддержку мусульман из Мьянмы (бывшая Бирма), который пройдёт на центральной площади столицы Чечни 4 сентября.

"Геноцид и репрессии, которые происходит в Бирме, — это недопустимо и, конечно, нам нельзя молчать. Я хочу, чтобы мы высказали своё мнение и вышли на митинг", - сказал Кононов.

"Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но, когда убивают тысячи мусульман невинных в Бирме, — все молчат. Призываю всех наших братьев и сестёр завтра прийти на митинг. Высказать своё мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия", - сказал капитан грозненской команды Ризван Уциев.

Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами — представителями народа рохинджа. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.

Пресс-служба "Ахмата"
Теги: Кононов Ахмат
Вчера, 23:41
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8
(1)
№8 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 00:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Когда-то сельская коммуна писала письмо-протест Чемберлену. Сегодня футболисты собирают митинг в защиту мусульман Бирмы. Ничего не меняется.
Регистрация: 8.09.2012
№7 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:39) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amjag Amjgja
Га ндоны там детей режут, су ки чтоб каждого кто поддерживает это, иди делает почувствовали эту боль на своих детях

Вы любите, чуть что родственниками клясться и про детей вспоминать когда вам удобно...
Регистрация: 14.06.2015
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:23) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Когда мусульмане ведут себя не уважительно в других странах, не хотят принимать культуру другой страны, это нормально, а когда им бедным на это указываешь, это репрессия...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Amjag Amjgja (Вчера, 23:57) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Га ндоны там детей режут, су ки чтоб каждого кто поддерживает это, иди делает почувствовали эту боль на своих детях


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Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:53) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
Даже буддистов достали... Уж им то все до одного места


то же самое хотел написать..
этож что нужно такое сделать, чтоб взбесить параллельных всему буддистов ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:49) #
  • +5
  •  (11)

Даже буддистов достали... Уж им то все до одного места
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Господе, 21 век на дворе - интернет, нейросети, развитие ии, снимки огромной вселенной, а люди все равно режут друг друга из-за древних сказок, что с этими верующими не так?
Регистрация: 7.06.2007
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
зачем кононов подписывается под эту бодягу?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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